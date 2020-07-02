6760 случаев коронавируса выявлено в РФ за сутки

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 760, до 661 165 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 6 556 человек, за день до этого — 6 693, еще днем ранее — 6 719.

У 32,1 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние сутки еще 6 047 россиян выписались после выздоровления, 147 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 428 978 пациентов, 9 683 человека скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах. Топ-10 по приросту: Москва (662), Московская область (317), Ханты-Мансийский АО (266), Санкт-Петербург (258), Иркутская область (243), Нижегородская область (234), Свердловская область (224), Ямало-Ненецкий АО (197), Калмыкия (194), Воронежская область (154).

За ними следуют: Мурманская область (139), Красноярский край (137), Челябинская область (134), Архангельская область (116), Тыва (112), Ульяновская область (105).

Менее 100 новых пациентов прибавилось в следующих регионах: Саратовская область (99), Ставропольский край (93), Новосибирская область (92), Ростовская область (90), Волгоградская область (89), Хабаровский край (86), Омская область (79), Оренбургская область (76), Тюменская область (76), Алтайский край (75), Приморский край (75), Тульская область (74), Пензенская область (73), Самарская область (73), Карачаево-Черкессия (69), Ивановская область (68), Республика Алтай (64), Дагестан (63), Чувашия (60).

Менее 60 новых случаев: Краснодарский край (59), Пермский край (58), Ленинградская область (57), Томская область (57), Курская область (55), Белгородская область (54), Брянская область (54), Калужская область (51), Забайкальский край (51), Коми (50), Владимирская область (48), Кабардино-Балкария (48), Якутия (48), Камчатский край (48), Новгородская область (47), Адыгея (46), Псковская область (45), Башкирия (45), Тамбовская область (44), Тверская область (44), Магаданская область (42), Ярославская область (41), Карелия (41), Кемеровская область (41), Рязанская область (40), Смоленская область (40), Курганская область (40).

Менее 40: Татарстан (39), Липецкая область (36), Мордовия (36), Орловская область (35), Астраханская область (35), Бурятия (34), Хакасия (31), Амурская область (31), Марий Эл (30), Кировская область (30), Сахалинская область (25), Костромская область (21), Северная Осетия (21), Ингушетия (19), Удмуртия (19), Вологодская область (18), Калининградская область (17), Чечня (13), Крым (7), Еврейская АО (2), Севастополь (1).

Как сообщал «Рамблер», ко 2 июля в России провели более 20,1 миллиона тестов на коронавирус, 316 тысяч из них — за последние сутки.