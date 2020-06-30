Открытие школ 1 сентября едва ли станет причиной второй волны коронавируса. Такое мнение высказал URA.RU заместитель директора «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Виктор Малеев

Как сообщал «Рамблер», вспышка заболеваемости коронавирусом началась в декабре 2019 года в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 10,4 миллиона человек. Эпидемиологи и вирусологи ожидают вторую волну заболеваемости.

По словам Малеева, сейчас ситуация с коронавирусом в России улучшается и есть все основания предполагать, что 1 сентября школы откроются.

«Вспышки коронавируса обычно начинаются не в детских учреждениях, так как болеет взрослая часть населения. Массово дети могут быть только переносчиками. А чтобы дети не были переносчиками, надо изолировать болеющих взрослых», — пояснил эпидемиолог.

Он также обратил внимание на то, что «до учебного года еще больше двух месяцев и ситуация еще может стремительно поменяться».