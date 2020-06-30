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Россияне сказали, готовы ли к введению нового налога на воду 

Лера Букина 58 минут назад
Россияне сказали, готовы ли к введению нового налога на воду
Фото: depositphotos.com
Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, готовы ли они уплачивать налог на воду, который вводится в 2020 году в России.
Как показала статистика проведенного исследования, 89% опрошенных пока не готовы к таким расходам.
7% россиян ответили, что сейчас им сложно сказать, готовы ли они к уплате нового налога или нет.
4% респондентов готовы к его введению. Речь, по их мнению, идет о незначительной сумме денег.
В опросе приняли участие 6490 человек.
"Налог на воду" был введен в России. Об этом сообщает издание «Лайф».
В 1992 году, как сообщал «Рамблер», в России вступил в силу закон «О недрах». В 2017-м в него была внесена поправка, определяющая правила добычи и пользования водой. В 2016-м была объявлена водная амнистия — скважину или колодец на участках в садоводческих и огороднических товариществах и участках, на которых расположены частные дома, стало возможно оформить бесплатно.
В 2020-м срок амнистии истек — появился так называемый налог на воду. Его должны платить те физические и юридические лица, которые потребляют более 100 кубических метров воды в сутки или используют воду для коммерческих целей. Скважины и колодцы глубиной менее 20 метров не облагаются налогом.
В 2020-м срок амнистии истек — появился так называемый налог на воду. Его должны платить те физические и юридические лица, которые потребляют более 100 кубических метров воды в сутки или используют воду для коммерческих целей. Скважины и колодцы глубиной менее 20 метров не облагаются налогом.
Размер налога определяется на основании показателей водосчетчика, которым должна быть оборудована каждая скважина. Налогоплательщик обязан сам исчислять размер налога и платить его ежеквартально.
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