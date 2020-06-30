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Священник объяснил любовь к «Луи Виттон» 

Артём Кульша и ещё 4 39 минут назад
«Gucci-батюшку» снова заметили в обновках от Louis Vuitton
Фото: РИА Новости
Ношение одежды и аксессуаров люксовых брендов поднимает настроение священнику Вячеславу Баскакову во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сам сообщил радиостанции «Говорит Москва».
Баскаков — протоиерей из Твери. В 2018 году, как сообщал «Рамблер», он прославился тем, что публиковал в инстаграме свои фотографии с аксессуарами брендов «Гуччи» (Gucci) и «Луи Виттон» (Louis Vuitton), стоимость которых составляет десятки и сотни тысяч рублей.
В 2019-м дисциплинарная комиссия Тверской епархии Русской православной церкви (РПЦ) сделала Баскакову устный выговор за это, сочтя снимки баловством. Также там сообщили, что на них священник запечатлен с вещами, которые примерял в магазинах. Сегодня протоиерей был замечен в Москве в шарфе и с сумкой «Луи Виттон».
«Эти вещи были приобретены давно. Все это было взято в кредит», — объяснил он сам.
По словам Баскакова, он всегда ходит в черном подряснике, но любит надевать яркие аксессуары. Например, вещи бренда «Луи Виттон» ему нравятся, потому что наличие геральдических знаков делает их вид очень винтажным и поднимает ему, историку по образованию, настроение во время пандемии коронавирусной инфекции.
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Общество , Другое , РПЦ , Louis Vuitton , Радиостанция "Говорит Москва"
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