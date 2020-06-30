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Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео 

Алевтина Жаркова 50 минут назад
Грузовые поезда пустили по Крымскому мосту. 30 июня два грузовых состава проследовали навстречу друг другу, ознаменовав открытие грузоперевозок через Керченский пролив. Старт движению поездов сегодня утром дал министр транспорта Евгений Дитрих.
Сообщается, что с материковой части России на полуостров поезд доставит топливо, зерно, стройматериалы и удобрения. Из Крыма же на материк везут товары местных производителей.
Железнодорожное движение по Крымскому мосту в декабре
прошлого года открыл президент России Владимир Путин. Грузовые перевозки планировалось запустить к 1 июля 2020 года.
Общество , Видео , Евгений Дитрих , Владимир Путин
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