В Минтрансе прокомментировали «открытие» Турции

Ранее СМИ со ссылкой на руководителя Минтранса заявили о разрешении полетов в Турцию с 15 июля.

"Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению", — заявил представитель кабмина.

По словам Дитриха, открытие международного авиасообщения напрямую зависит от эпидемиологической обстановки. Он объяснил, что в первую очередь следует оценить безопасность полетов по России.

Министр подчеркнул, что какие-либо даты по возобновлению международных рейсов пока невозможно. При этом Евгений Дитрих ранее сообщил, что авиасообщение между Россией и странами СНГ могут возобновить раньше, чем с другими государствами.