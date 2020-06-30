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В Минтрансе опровергли возобновление рейсов в Турцию 

Москва24 и ещё 7 2 часа назад
В Минтрансе прокомментировали «открытие» Турции
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что информация о запуске рейсов в Турцию преждевременна. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ со ссылкой на руководителя Минтранса заявили о разрешении полетов в Турцию с 15 июля.
"Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению", — заявил представитель кабмина.
По словам Дитриха, открытие международного авиасообщения напрямую зависит от эпидемиологической обстановки. Он объяснил, что в первую очередь следует оценить безопасность полетов по России.
Министр подчеркнул, что какие-либо даты по возобновлению международных рейсов пока невозможно. При этом Евгений Дитрих ранее сообщил, что авиасообщение между Россией и странами СНГ могут возобновить раньше, чем с другими государствами.
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Общество , Евгений Дитрих , Минтранс РФ , Турция
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