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«У него была другая компания»: Дроздов о дружбе с Познером 

Алиса Селезнёва 41 минуту назад
«У него была другая компания»: Дроздов о дружбе с Познером
Фото: ТАСС
Бывший долгое время ведущим программы «В мире животных» Николай Дроздов опроверг информацию о том, что дружит с журналистом Владимиром Познером. Об этом пишет «Собеседник».
По словам Дроздова, он никогда не дружил с Познером, несмотря на то, что они вместе поступили на один и тот же факультет в вуз.
«Я его и в глаза не видел тогда. У него была другая компания. Я же дружил с зоологами. Ко всему прочему, я проучился на этом факультете всего полтора года», — рассказал телеведущий в интервью изданию.
Дроздова также удивило то, что Познер упомянул в своей биографии об их совместном прохождении комиссии в военкомате перед поступлением в вуз.
«Мне рассказали об этой истории. Я еще тогда спросил: «Зачем придумывать?» Он, очевидно, забыл, что на время поступления ему было 19, а мне 16. Меня не могли вызвать на медкомиссию», — подчеркнул он.
«Рамблер» писал, что ранее Владимир Познер раскритиковал режиссера Никиту Михалкова и заявил, что «с отвращением» посмотрел его авторскую программу, посвященную коронавирусу.
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Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , Владимир Познер , Николай Дроздов , Никита Михалков , ИД "Собеседник"
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