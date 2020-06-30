«У него была другая компания»: Дроздов о дружбе с Познером 

По словам Дроздова, он никогда не дружил с Познером, несмотря на то, что они вместе поступили на один и тот же факультет в вуз.

«Я его и в глаза не видел тогда. У него была другая компания. Я же дружил с зоологами. Ко всему прочему, я проучился на этом факультете всего полтора года», — рассказал телеведущий в интервью изданию.

Дроздова также удивило то, что Познер упомянул в своей биографии об их совместном прохождении комиссии в военкомате перед поступлением в вуз.

«Мне рассказали об этой истории. Я еще тогда спросил: «Зачем придумывать?» Он, очевидно, забыл, что на время поступления ему было 19, а мне 16. Меня не могли вызвать на медкомиссию», — подчеркнул он.