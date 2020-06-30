Режиссер Боголюбов госпитализирован

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Режиссер кино— и мультипликационных фильмов Александр Боголюбов был доставлен в одну из столичных больниц в понедельник, 29 июня. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ»

без указания источника.

«Режиссер Александр Боголюбов попал в больницу. Его доставили в московскую клинику», — говорится в заметке.

По данным издания, причиной госпитализации стало обострение хронических заболеваний. У режиссера подозревали пневмонию, впоследствии этот диагноз не подтвердили.

Боголюбов является режиссером таких мультфильмов, как «Приключения Незнайки и его друзей» и «Волшебник Изумрудного города». Он также снял фильмы «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня».