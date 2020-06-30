Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о госпитализации режиссера Боголюбова 

Rambler News Service 41 минуту назад
Режиссер Боголюбов госпитализирован
Фото: Соцсети
Режиссер кино— и мультипликационных фильмов Александр Боголюбов был доставлен в одну из столичных больниц в понедельник, 29 июня. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ»
без указания источника.
«Режиссер Александр Боголюбов попал в больницу. Его доставили в московскую клинику», — говорится в заметке.
По данным издания, причиной госпитализации стало обострение хронических заболеваний. У режиссера подозревали пневмонию, впоследствии этот диагноз не подтвердили.
Боголюбов является режиссером таких мультфильмов, как «Приключения Незнайки и его друзей» и «Волшебник Изумрудного города». Он также снял фильмы «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня».
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Rambler News Service: последние новости
Минтранс рассматривает предложение Турции по возобновлению авиасообщения Минтранс рассматривает предложение Турции по возобновлению авиасообщения В России за сутки от коронавируса выздоровели более 9 тыс. человек В России за сутки от коронавируса выздоровели более 9 тыс. человек Рособрнадзор рассказал о проведении пробных ЕГЭ Рособрнадзор рассказал о проведении пробных ЕГЭ
Общество , Александр Боголюбов , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонскую нарисовали в аниме
Поклонскую нарисовали в аниме
В деле Ефремова появился еще один потерпевший
В деле Ефремова появился еще один потерпевший
«У него была другая компания»: Дроздов о дружбе с Познером
«У него была другая компания»: Дроздов о дружбе с Познером
Путин сегодня обратится к россиянам
Путин сегодня обратится к россиянам
Видео
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
01:09
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
Происшествия Криминал
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
00:15
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
В мире США
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
02:01
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение