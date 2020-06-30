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Запущено движение грузовых поездов по Крымскому мосту 

ТК «Звезда» 1 час назад
Запущено движение грузовых поездов по Крымскому мосту
Фото: РИА Новости
Два грузовых состава, один со стороны Крыма, другой со стороны материковой России, выехали навстречу друг другу.
Глава Минтранса Евгений Дитрих и руководитель Республики Крым Сергей Аксенов утром 30 июня запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. Два грузовых состава «Крымских железных дорог», один со стороны полуострова, другой со стороны материковой России, выехали навстречу друг другу.
Из Крыма отправился поезд с продукцией местных предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. Ему навстречу — состав с бензином, удобрениями, зерном, цементом.
Крымский мост является самым большим мостом в РФ и Европе. Переправа соединяет Крым с Краснодарским краем. Автомобильная часть моста была открыта весной 2018 года, пассажирские перевозки по железной дороге стартовали в конце прошлого года.
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Общество , Евгений Дитрих , Сергей Аксенов , Минтранс РФ , Республика Крым
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