Власти России обдумывают предложение Турции с 15 июля возобновить авиасообщение между странами. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.
Международное авиасообщение, как сообщал «Рамблер», было приостановлено в России 27 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Некоторое время назад власти Турции предложили властям России возобновить авиасообщение между странами с 15 июля.
«Мы по этому поводу думаем», — сообщил сегодня Дитрих.
Также он рассказал, что в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) считают, что авиасообщение со странами Содружества независимых государств (СНГ) не в полном смысле международное.
По этой причине там сформулировали предложения возобновить его раньше, чем с другими государствами, и направили его на рассмотрение в оперативный штаб по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. В настоящее время там прорабатывают его.
8 июня истек срок исполнения поручения премьер-министра России Михаила Мишустина Росавиации и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения. Ранее Дитрих упоминал, что, несмотря на это, оно все еще может быть возобновлено в июле.