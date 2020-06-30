Международное авиасообщение, как сообщал «Рамблер», было приостановлено в России 27 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Некоторое время назад власти Турции предложили властям России возобновить авиасообщение между странами с 15 июля.

«Мы по этому поводу думаем», — сообщил сегодня Дитрих.

Также он рассказал, что в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) считают, что авиасообщение со странами Содружества независимых государств (СНГ) не в полном смысле международное.

По этой причине там сформулировали предложения возобновить его раньше, чем с другими государствами, и направили его на рассмотрение в оперативный штаб по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. В настоящее время там прорабатывают его.