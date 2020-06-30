Порноактриса из РФ объяснила нелюбовь к Крыму 

Российская порноактриса Любовь Бушуева не хочет отдыхать в Крыму , потому что там отдыхают многие ее украинские коллеги. Об этом она сама сообщила «Ура.ру».

Бушуева, как сообщал «Рамблер», более известна под творческим псевдонимом Лола Тейлор. Она прославилась в марте, когда заявила о готовности заняться сексом с ученым, который создаст вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, и была высмеяна за это журналистом Иваном Ургантом

«Обидно, когда ты все человечество спас, а потом умер от банального герпеса», — пошутил он в ходе своего шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Сегодня Бушуева рассказала, что не хочет отдыхать в Крыму, и объяснила это тем, что на курортах желает быть самой красивой, а в Крыму отдыхает множество порноактрис с Украины, с которыми ей придется конкурировать.