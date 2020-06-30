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Порноактриса из РФ объяснила нелюбовь к Крыму 

Артём Кульша 22 минуты назад
Порноактриса из РФ объяснила нелюбовь к Крыму
Фото: Соцсети
Российская порноактриса Любовь Бушуева не хочет отдыхать в Крыму, потому что там отдыхают многие ее украинские коллеги. Об этом она сама сообщила «Ура.ру».
Бушуева, как сообщал «Рамблер», более известна под творческим псевдонимом Лола Тейлор. Она прославилась в марте, когда заявила о готовности заняться сексом с ученым, который создаст вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, и была высмеяна за это журналистом Иваном Ургантом.
«Обидно, когда ты все человечество спас, а потом умер от банального герпеса», — пошутил он в ходе своего шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Сегодня Бушуева рассказала, что не хочет отдыхать в Крыму, и объяснила это тем, что на курортах желает быть самой красивой, а в Крыму отдыхает множество порноактрис с Украины, с которыми ей придется конкурировать.
«Отдыхаю в Геленджике. Здесь — все, как надо. И дешевле, чем в Крыму, кстати», — добавила она, отметив, что двухместный номер стоил ей 10,8 тысячи рублей за в сутки, а ее отпуск продлится лишь четыре дня, так как у нее появилось много работы после смягчения режима самоизоляции в Москве.
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Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , Иван Ургант , Любовь Бушуева , Республика Крым
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