Активность россиян на голосовании о поправках растет

"Бастрыкин потребовал от руководителей территориальных следственных подразделений 1 июля — в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации — в случае установления фактов нарушения избирательных прав граждан и провокационных акций, незамедлительно реагировать в установленном порядке и информировать центральный аппарат ведомства", — сказала Петренко журналистам.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.