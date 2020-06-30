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Бастрыкин поручил немедленно реагировать на нарушения при голосовании 

РИА Новости и ещё 109 2 часа назад
Активность россиян на голосовании о поправках растет
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил немедленно реагировать на случаи нарушения при голосовании по поправкам в конституцию 1 июля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Бастрыкин потребовал от руководителей территориальных следственных подразделений 1 июля — в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации — в случае установления фактов нарушения избирательных прав граждан и провокационных акций, незамедлительно реагировать в установленном порядке и информировать центральный аппарат ведомства", — сказала Петренко журналистам.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.
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Общество , Александр Бастрыкин , Светлана Петренко , СКР , РИА Новости , Москва
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