Активность россиян на голосовании о поправках растет 

10 июня, как сообщал «Рамблер», началось досрочное голосование о поправках в Конституцию, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоится 1 июля.

28 июня ВЦИОМ провел опрос о голосовании с участием 1,6 тысячи совершеннолетних граждан России. Согласно его результатам, 92% из них знает о датах проведения голосования, в том числе 88% — о возможности принять в нем участие до 1 июля.

51% респондентов планируют проголосовать до 30 июня включительно — с 22 июня доля таковых выросла на 25%. 70% россиян, которые планируют голосовать, считают, что, скорее всего, 1 июля на голосование придет много людей, а 74% из тех, кто намерен посетить избирательные участки, считают скорее достаточными меры, направленные на обеспечение санитарной безопасности избирателей.