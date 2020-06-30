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Активность россиян на голосовании о поправках растет 

Артём Кульша и ещё 37 26 минут назад
Активность россиян на голосовании о поправках растет
Фото: ТАСС
Активность избирателей во время голосования о поправках, предложенных к внесению в Конституцию России, растет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
10 июня, как сообщал «Рамблер», началось досрочное голосование о поправках в Конституцию, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоится 1 июля.
28 июня ВЦИОМ провел опрос о голосовании с участием 1,6 тысячи совершеннолетних граждан России. Согласно его результатам, 92% из них знает о датах проведения голосования, в том числе 88% — о возможности принять в нем участие до 1 июля.
51% респондентов планируют проголосовать до 30 июня включительно — с 22 июня доля таковых выросла на 25%. 70% россиян, которые планируют голосовать, считают, что, скорее всего, 1 июля на голосование придет много людей, а 74% из тех, кто намерен посетить избирательные участки, считают скорее достаточными меры, направленные на обеспечение санитарной безопасности избирателей.
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Общество , ВЦИОМ
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