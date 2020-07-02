Россиянка засудила коммунальщиков за фекалии в квартире 

Жительница Оренбурга отсудила у управляющей компании почти 95 тысяч рублей за потоп в квартире. Жилое помещение залило фекалиями из-за засора в канализационном стояке. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда города.

Коммунальщики не хотели брать на себя ответственность за случившееся. Представитель ответчика — ООО «Управляющая компания "Южно-Уральская"» — в ходе судебного заседания пояснил, что залитие произошло из-за того, что жильцы сами засорили канализационный стояк посторонними предметами.

Но суд встал на сторону россиянки, отметив, что обслуживать канализационный стояк должны коммунальщики, а не жильцы многоквартирного дома. Размер ущерба, нанесенного квартире, оценили в 94,69 тысячи рублей. Управляющей компании предстоит выплатить эту сумму истице.