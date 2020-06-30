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В Чечне отменили карантин для въезжающих в республику 

News.ru и ещё 9 2 часа назад
В Чечне отменили карантин для въезжающих в республику
Фото: chechnya.gov.ru
В Чечне отменён двухнедельный карантин для въезжающих лиц. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
Он отметил, что желающим приехать в Чечню необходимо иметь при себе справку о тестировании на коронавирус. Если таковой нет, то анализы у въезжающего возьмут прямо на месте.
По словам Кадырова, аэропорт Грозный работает в штатном режиме. В ближайшее время будут возобновлены железнодорожные пассажирские перевозки.
Кадыров также опроверг информацию о введении в Чечне новых ограничений. Он заявил, что подобные сообщения являются всего лишь слухами. Глава республики заверил, что эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем.
За последние сутки в Чечне было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели 1,7 тысячи человек, выздоровели около 1,2 тысячи.
В России, согласно последним данным зафиксировано 641,1 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 403,4 тысячи пациентов, умерли 9,1 тысячи.
Ранее NEWS.ru писал, что с 22 июня в Чечне начался третий этап снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. Он предусматривает ослабления санитарных мер, отмену пропускного режима, разрешение на открытие всех торговых точек и посещение общественных мест.
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Комментарии
Общество , Рамзан Кадыров , Грозный , Чеченская Республика
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