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В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
Фото: РИА Новости
Тридцать три новых случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Бурятии, с начала пандемии заболели 2957 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 30.06.2020 зарегистрировано 2957 (+33) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ — 1658", — говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что в стационарах находятся 520 человек, в том числе 26 детей. Состояние несовершеннолетних удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 331 человек.
В реанимации находятся 18 человек, в том числе трое на ИВЛ. Всего с начала пандемии выздоровели 2085 пациентов, 21 человек скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Общество , Роспотребнадзор , Республика Бурятия
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