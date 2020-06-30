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Установлены сроки проведения всероссийской переписи населения 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Провести с 1 по 30 апреля 2021 года всероссийскую перепись населения», — сообщается в документе на официальном портале правовой информации.
В понедельник глава Росстата Павел Малков сообщал, что всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, но работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года.
Изначально перепись планировалась в октябре 2020 года, но в связи с распространением эпидемии коронавирусной инфекции было принято решение перенести ее на апрель 2021 года.
Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате: любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тыс. переписчиков и 45 тыс. полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
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Общество , Видео , Социология , Павел Малков , Росстат
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