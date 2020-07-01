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Режим повышенной готовности в Приморье продлили до 15 июля 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Режим повышенной готовности в Приморье продлили
Фото: РИА Новости
Режим повышенной готовности, действующий в Приморье с 31 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 15 июля. Соответствующее постановление подписал глава региона Олег Кожемяко.
"На основании устава Приморского края постановляю: внести в постановление губернатора Приморского края "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции" следующие изменения: заменить слова "по 30 июня 2020 года" словами "по 15 июля 2020 года", — указано в документе.
Режим повышенной готовности в Приморском крае предусматривает обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест. Режим въезда в Приморский край, не предполагающий обязательного 14-дневного карантина как для россиян из других регионов, так и для иностранцев, начал действовать в крае 7 июня. Многофункциональные центры в Приморском крае возобновили работу 8 июня. Веранды и террасы летних кафе открылись 27 июня, а музеи и выставки могут принимать посетителей с 30 июня.
В понедельник глава региона анонсировал дальнейшее снятие ограничений, если суточное число заразившихся коронавирусом в регионе не будет расти. Так, планируют разрешить работу фитнес-клубов и торговых предприятий с более просторными торговыми площадями — до 800 квадратных метров.
С начала пандемии коронавирус подтвержден у 4 383 жителей Приморья. Справились с болезнью 2 874 пациентов, 46 человек умерли.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 647 849 случаев заражения, выздоровели 412 650 человек, умерли 9 320. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Общество , Политика , Новости регионов , COVID-19 , Олег Кожемяко , Правительство РФ , Приморский Край
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