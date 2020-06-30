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«Давайте поставим его на место»: худрук МХАТа о Ефремове 

Алиса Селезнёва и ещё 8 42 минуты назад
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Фото: РИА Новости
Актера Михаила Ефремов, устроившего ДТП со смертельным исходом, нужно «поставить на место». Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер признал свою вину и помещен судом под домашний арест.
«Михаил шел к этому. Человек, который чувствовал свою безнаказанность. И мы все эту безнаказанность развивали. Мы ее формировали», — заявил Эдуард Бояков.
Он назвал общей ответственностью то, что «на постамент» ставятся люди, «которые не обладают духовным авторитетом, интеллектуальными данными».
« [Они] просто обладают какими-то качествами — вот здесь постебаться, вот здесь подмигнуть, вот здесь стишки прочитать, уколоть кого-нибудь. И мы этих людей возносим на вершину. Мы их позиционируем как главных личностей, которые создают нашу интеллектуальную повестку. Давайте этому противостоять. Давайте перестанем этих звезд называть звездами. Давайте их поставим на место», — призвал он.
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Общество , Происшествия , Шоу-бизнес , Эдуард Бояков
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