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В Госдуме предложили проверять будущих священников на судимость и нарушения психики 

Газета.Ru 1 час назад
Священников предложили проверять на нарушения психики
Фото: ТАСС
Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко предложил проверять будущих священников на судимость и психические отклонения, передает РИА "Новости".
По данным агентства, соответствующее обращение депутат направил в патриархию в связи с ситуацией вокруг иеромонаха Сергия (Романова).
Марченко также предложил включить в структуру синодальных учреждений РПЦ отдел по внутренним делам епархий — по примеру органов собственной безопасности МВД России.
Ранее Схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы". После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.
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Общество , Евгений Марченко , РПЦ , Госдума , Конституционный комитет Госдумы , МВД , РИА Новости
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