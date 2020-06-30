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Россиянин получил выплаты на детей вместо бывшей жены и оставил их без денег 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин отобрал выплаты на детей у бывшей жены
Фото: РИА Новости
Россиянин получил единовременную выплату на детей вместо бывшей жены и отказался отдавать ей деньги. Об этом женщина рассказала «Московскому Комсомольцу».
После того, как Марина заполнила заявление на сайте госуслуг, ей пришел ответ, что пособия на двух детей, которых она воспитывает самостоятельно, уже получено.
«Сначала я решила, что это какая-то ошибка — у меня с компьютером всегда проблемы. Но когда дозвонилась в Пенсионный фонд (ПФ), и там проверили по базе, оказалось, что деньги еще неделю назад получил отец детей», — призналась она.
При этом в ПФ Марину сначала заподозрили в желании обмануть сотрудников и разговаривали с ней «очень нелюбезно». Однако выяснив, что женщина в разводе, посоветовали позвонить бывшему мужу и попросить его вернуть деньги. Россиянин в свою очередь признался, что получил пособие, но возвращать его отказался.
Как пишет издание, такая ситуация не единична.
«В указе [президента России Владимира] Путина не конкретизировано, кто из родителей имеет право на получение детского пособия. Поэтому кто первым оформил заявление на выплату, того и деньги», — рассказал сестра Марины.
По словам адвоката Сергея Погарского, у россиянки нет шансов оспорить факт получения детского пособия бывшим мужем. Ситуацию осложняет еще и то, что после развода не было определено, с кем проживают дети: с матерью или отцом.
«Самое обидное, что, скорее всего, и вторая часть денег тоже уйдет отцу. Система автоматически посылает деньги по тому счету, по которому осуществлялись первые выплаты», — заключил юрист.
23 июня российский лидер подписал указ о второй единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Эти пособия стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.
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Общество , Социология , Детские пособия , Московский комсомолец
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