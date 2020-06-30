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Сайт Общественной палаты РФ подвергся DDos-атаке 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Сайт Общественной палаты РФ подвергся DDos-атаке
Фото: РИА Новости
Хакеры совершили DDos-атаку на сайт Общественной палаты РФ и сайт проекта фейкам.нет. Об этом сообщил журналистам в вторник руководитель экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.
"Вечером 30 июня, после официального окончания приема голосов онлайн-избирателей, сайт Общественной палаты РФ был атакован хакерами, которым удалось на некоторое время нарушить его нормальную работу. Это очень похоже на возмездие тех, кому члены Палаты мешали сеять хаос во время проведения голосования, особенно учитывая "падение" сайта фейкам.нет в это же время", — сказал он.
По его мнению, нападение связано с активной деятельностью ОП РФ по разоблачению фейков о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Члены палаты активно опровергают недостоверную информацию, размещаемую на сайте "Карта нарушений на выборах" движения "Голос" и, возможно, именно с этим связаны инциденты с атаками, добавил он.
"Как я уже отмечал ранее, нами было зафиксировано более 5 тысяч фейков по конституционным поправкам, многие, самые резонансные, размещал и тиражировал проект "Карта нарушений" "Голоса". 1 июля, в ключевой день голосования, я думаю, фейки будут идти практически ежечасно. Вероятно, целью хакеров было лишить Общественную палату собственной онлайн-площадки для размещения опровержений", — подчеркнул Малькевич.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.
Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".
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Общество , Владимир Путин , Общественная палата России , Центризбирком России
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