Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые востребованные профессии в России 

BFM.RU и ещё 11 3 часа назад
Названы самые востребованные профессии в России
Фото: РИА Новости
Это специальности в области IT, медицины и педагогики
В России наиболее востребованными являются специальности в области IT, медицины и педагогики. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании правительства. Он добавил, что в мире на текущий момент самой востребованной профессией является аналитик данных.
Он добавил, что в лидерами по трудоустройству своих выпускников в стране являются МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, МГТУ имени Баумана, МИФИ, МФТИ, МГИМО, а также ВШЭ, Финансовый университет и МИСиС. Всего в 2020 году российские вузы окончили 267 тысяч человек.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
BFM.RU: последние новости
В России выявлено 6693 новых случая коронавируса В России выявлено 6693 новых случая коронавируса Проценко подтвердил обнаружение пакетов для трупов недалеко от Коммунарки Проценко подтвердил обнаружение пакетов для трупов недалеко от Коммунарки Явка на онлайн-голосовании по поправкам достигла 90% Явка на онлайн-голосовании по поправкам достигла 90%
Общество , Ситуация в мире , МГУ , МГИМО , МГТУ им. Баумана , ВШЭ , Финансовый университет , МИФИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Бывшего прокурора Москвы выселили из элитной квартиры
Бывшего прокурора Москвы выселили из элитной квартиры
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Захарова предостерегла россиян
Захарова предостерегла россиян
Видео
Скандал Волочковой с полицейскими в Дивееве попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими в Дивееве попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
01:09
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
Происшествия Криминал
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
00:15
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
В мире США
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
02:01
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
Политика
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение