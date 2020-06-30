Названы самые востребованные профессии в России 

Это специальности в области IT, медицины и педагогики
В России наиболее востребованными являются специальности в области IT, медицины и педагогики. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании правительства. Он добавил, что в мире на текущий момент самой востребованной профессией является аналитик данных.
Он добавил, что в лидерами по трудоустройству своих выпускников в стране являются МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, МГТУ имени Баумана, МИФИ, МФТИ, МГИМО, а также ВШЭ, Финансовый университет и МИСиС. Всего в 2020 году российские вузы окончили 267 тысяч человек.