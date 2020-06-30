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Путин посмертно наградил орденом Пирогова волонтёра Анурьеву 

News.ru и ещё 15 51 минуту назад
Путин посмертно наградил волонтера за борьбу с COVID
Фото: «ВКонтакте»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении волонтёра из Ульяновской области Светланы Анурьевой посмертно.
Девушка награждена за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи. Она до последнего дня своей жизни помогала людям в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Как писал NEWS.ru, студентка медицинского колледжа Светлана Анурьева, которая до самой смерти от рака оставалась активной участницей проекта «Мы вместе», может быть посмертно представлена к федеральной награде. Глава региона Сергей Морозов распорядился оказать семье студентки всю необходимую помощь. Он также подписал указ о мерах поддержки волонтёров в период пандемии и предложил назвать его в честь девушки.
Светлана жила в селе Карсун и помогала одиноким пожилым односельчанам, доставляя продукты в период самоизоляции. В начале мая она попала в больницу. Врачи обнаружили у неё неоперабельный рак четвёртой степени. После выписки девушка ещё некоторое время продолжала заниматься волонтёрской деятельностью, а 31 мая скончалась.
Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что это сделано в целях совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации. Указом также утверждаются статут ордена и положение о медали, описание этих наград и их рисунки.
Ранее Путин подписал указ о награждении волонтёров знаком отличия «За благодеяния». Согласно документу, он будет вручаться за значительный личный вклад в дело волонтёрства, сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов и безвозмездную помощь людям.
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Комментарии
Общество , Сергей Морозов , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Ульяновская Область
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