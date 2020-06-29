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Сын российского депутата поселился в доме умершего ветерана 

Lenta.ru 1 час назад
Сын депутата поселился в доме умершего ветерана
Фото: социально-реабилитационного центра«Золушка»
В российском городе Тавда (Свердловская область) сын местного депутата Людмилы Ермачковой незаконно поселился в доме умершего ветерана Великой Отечественной войны Григория Суслова. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ермачкова занимала пост директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Золушка», а также была председателем постоянной депутатской комиссии по социальной политике в местной думе. В настоящее время в отношении женщины проводят проверку.
По версии следствия, женщина совершила аферу с домом Суслова. В свои последние годы он жил в центре, которым руководила Ермачкова. У мужчины умерли все родственники, поэтому он переехал в «Золушку» — туда принимают и пожилых людей.
Дом ветерана после его смерти должен был отойти муниципалитету — на имущество никто не имел права претендовать ни по завещанию, ни по праву наследования. Вопреки правилам, туда заселился сын Ермачковой. Сама депутат от комментариев отказалась.
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Общество , МВД , Свердловская Область , Тавда
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