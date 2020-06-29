Сын депутата поселился в доме умершего ветерана

Ермачкова занимала пост директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Золушка», а также была председателем постоянной депутатской комиссии по социальной политике в местной думе. В настоящее время в отношении женщины проводят проверку.

По версии следствия, женщина совершила аферу с домом Суслова. В свои последние годы он жил в центре, которым руководила Ермачкова. У мужчины умерли все родственники, поэтому он переехал в «Золушку» — туда принимают и пожилых людей.

Дом ветерана после его смерти должен был отойти муниципалитету — на имущество никто не имел права претендовать ни по завещанию, ни по праву наследования. Вопреки правилам, туда заселился сын Ермачковой. Сама депутат от комментариев отказалась.