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В Москве обсудили борьбу с фейками о выборах 

Lenta.ru и ещё 36 1 час назад
В Москве обсудили борьбу с фейками о выборах
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»
В Москве 29 июня в Общественном штабе по наблюдению за голосованием состоялся круглый стол «Риски информационной среды: противодействие фейкам, манипуляции данными», сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Приглашенные эксперты обсудили широкий круг вопросов, касающихся распространения недостоверной информации в сети. Они рассказали о том, как возникают фейковые новости, кто и как ими делится в интернете и пояснили мотивацию распространителей фейков.
Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказал о двух разновидностях фейков, посвященных голосованию по поправкам в конституцию.
По его словам, они делятся на две группы: в одну из них входят простые граждане, а во вторую СМИ.
Заместитель руководителя аналитической службы АНО «Диалог» Тимофей Ви рассказал о работе своей организации, в рамках которой ведется выявление фейков, отслеживание каналов их распространения и передачи информации о них органам власти. «Фейки — общественноопасное явление, могущее привести к серьезным последствиям, вплоть до смерти», — предупредил Ви. Он призвал давать на них «государственный ответ и регулировать».
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов поднял тему трудности отслеживания фейковой информации в мессенджерах, где люди обмениваются новостями приватно. «Надо проникать в зону информационного комфорта человека», — сказал он.
Удачную стратегию работы в мессенджерах привел Тимофей Ви. Он рассказал о том, как благодаря работе АНО «Диалог» в мессенджерах Telegram и Viber были созданы каналы региональных оперативных штабов по борьбе с коронавирусом, где публиковались в том числе опровержения фейковых новостей, связанных с COVID-19.
Ранее сообщалось, что с начала лета волонтеры Общественной палаты выявили более 2,5 тысячи ложных сообщений о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом заявил руководитель экспертно-консультативной группы Общественной палаты по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.
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Общество , Новости Москвы , Александр Малькевич , Артем Кирьянов , Общественная палата России , Lenta.ru
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