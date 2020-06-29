В Москве обсудили борьбу с фейками о выборах 

Москве 29 июня в Общественном штабе по наблюдению за голосованием состоялся круглый стол «Риски информационной среды: противодействие фейкам, манипуляции данными», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Приглашенные эксперты обсудили широкий круг вопросов, касающихся распространения недостоверной информации в сети. Они рассказали о том, как возникают фейковые новости, кто и как ими делится в интернете и пояснили мотивацию распространителей фейков.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказал о двух разновидностях фейков, посвященных голосованию по поправкам в конституцию.

По его словам, они делятся на две группы: в одну из них входят простые граждане, а во вторую СМИ.

Заместитель руководителя аналитической службы АНО «Диалог» Тимофей Ви рассказал о работе своей организации, в рамках которой ведется выявление фейков, отслеживание каналов их распространения и передачи информации о них органам власти. «Фейки — общественноопасное явление, могущее привести к серьезным последствиям, вплоть до смерти», — предупредил Ви. Он призвал давать на них «государственный ответ и регулировать».

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов поднял тему трудности отслеживания фейковой информации в мессенджерах, где люди обмениваются новостями приватно. «Надо проникать в зону информационного комфорта человека», — сказал он.

Удачную стратегию работы в мессенджерах привел Тимофей Ви. Он рассказал о том, как благодаря работе АНО «Диалог» в мессенджерах Telegram и Viber были созданы каналы региональных оперативных штабов по борьбе с коронавирусом, где публиковались в том числе опровержения фейковых новостей, связанных с COVID-19.

Ранее сообщалось, что с начала лета волонтеры Общественной палаты выявили более 2,5 тысячи ложных сообщений о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом заявил руководитель экспертно-консультативной группы Общественной палаты по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.