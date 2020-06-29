Четвертая жена актера Михаила Ефремова Ксения Качалина сообщила о том, что их общая дочь Анна Мария Ефремова будет рада, если отца отправят в тюрьму, а мать — в психиатрическую лечебницу. Таким образом она отреагировала на новость о том, что девушка намерена стать ее опекуном и вылечить ее от алкогольной и наркотической зависимости.

Ранее 19-летняя наследница актера сообщила, что намерена стать опекуном своей матери и вылечить ее от алкогольной и наркотической зависимости, поскольку виновный в смертельном ДТП отец не сможет ей помогать, как это было до трагедии. Между членами семьи сложились трудные отношения, и, по словам четвертой супруги артиста, эта затея ее дочери — «полный бред».

«А больше моя дочь ничего не хочет? Сегодня она напишет об опеке, завтра о том, что она лесбиянка, послезавтра еще что-то придумает. Пока была жива ее бабушка Алла Борисовна Покровская (мама Ефремова, театральный педагог), Анна Мария хоть кого-то слушала, а теперь делает что ей вздумается.

Хочет посадить отца в тюрьму, а мать — в психушку. Вот такая у нас милая девочка», — сказала она в телефонном разговоре с журналисткой издания.

Качалина отметила, что дочь злится из-за того, что она не обращает внимание на ее выходки. По ее мнению, большое значение в случае Анны Марии имеет ее знак зодиака.

«Дочь по гороскопу Весы, и на 90 процентов все ее слова — это фантазия и авантюры», — сказала она.

Говоря о своем ментальном здоровье, Качалина считает, что она не совсем здорова, но «в амплитуде дозволенности». Она сообщила, что недавно сдала анализ на употребление наркотиков и результат был отрицательным.

«Я не люблю наркотики. Пробовала раньше, но не полюбила. Зачем они, когда у меня есть бутылка хорошего шампанского», — сказала актриса, назвав чушью слухи о том, что она употребляет ЛСД.

Говоря о возможной наркозависимости Ефремова, она выразила мнение, что бывший муж мог прибегать к запрещенным веществам только ради облегчения боли.

«Он очень больной человек и испытывает страшные муки из-за сильной астмы. Думаю, что во время приступа удушья он и совершил этот смертельный поворот. Хотя при астме нельзя употреблять наркотики», — сказала Качалина.

Затем актриса, отвечая на вопрос, приходила ли к ней Анна Мария после трагедии с Ефремовым и есть ли у нее желание позвонить дочери, призналась, что ничего этого не было.

«Я от нее отвыкла. Ее морально искалечили люди, имена которых не хочу называть. Она не приходит в дом, где я живу. Возможно, пыталась найти меня ночью на улицах Москвы. Я раньше любила гулять по ночам, а когда случилась пандемия, то перестала, — продолжила Качалина. — Соблюдала режим самоизоляции. В магазин за продуктами хожу в маске, чтобы не провоцировать людей и полицию. Перчатки тоже где-то были. На меня же соседи тысячу жалоб написали. Если увидят меня без маски, у них будет повод отправить меня за решетку».

Говоря о своих чувствах к Ефремову, она призналась, что любит его как актера и режиссера, но как мужчина он не вызывает в ней никаких чувств.

«Не чувствую по отношению к нему ничего — ни боли, ни жалости. Но он гений. Гораздо выше меня как актер. Плевался, когда я играла. И с презрением говорил, что я только киношная. Тогда для него на первом месте был театр», — сказала она.

По мнению Ксении, эта трагедия случилась именно с Ефремовым, поскольку бог хочет получить от него все семь смертных грехов.