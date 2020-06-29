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Соведущая Соловьева прокомментировала унижения в эфире с его стороны 

Lenta.ru и ещё 1 28 минут назад
Шафран прокомментировала унижения Соловьева
Фото: Lenta.ru
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM» Анна Шафран прокомментировала издевательства со стороны Владимира Соловьева, с которым она на протяжении 12 лет вела радиоэфиры. На вопрос об унижениях со стороны соведущего Шафран ответила в интервью Ксении Собчак, разговор доступен на YouTube.
Собчак и Шафран разговорились на тему феминизма. Ведущая спросила гостью, почему она «терпеть ненавидит» феминизм. Шафран объяснила, что ей не нравится деятельность движения Femen, а также то, что активность феминисток в Европе привела к тому, что мужчины боятся заводить с женщинами связи. Шафран заявила, что поддерживает тезис феминизма о равноправии, тогда Собчак спросила у ведущей, чувствовала ли она дискриминацию во время работы с Соловьевым.
«За всю историю своей работы ни разу в жизни не столкнулась ни с какой дискриминацией по половому признаку. Не знаю, мне наверное так повезло», — отметила Шафран.
На это Собчак заметила, что Соловьев регулярно перебивал ведущую во время их совместных эфиров, в том числе с криками.
В ответ Шафран сообщила, подобное отношение Соловьева не оказало на нее влияния.
«Я считаю, что именно эта ситуация дала мне возможность зарядиться такой колоссальной выдержкой, которой могут позавидовать многие», — подчеркнула ведущая.
На это Собчак заметила, что, руководствуясь подобной логикой, можно было бы оправдывать рабство.
«Простите, но чернокожие люди на плантациях много веков назад тоже были в классной физической форме, потому что были вынуждены рубить тростник. Но это не значит, что они скажут, что благодаря этим плантациям они стали физически сильными», — сказала Собчак, отметив, что Шафран прошла через множество унижений, но продолжает поддерживать Соловьева.
«А я на это говорю — так закалялась сталь», — заключила гостья Собчак.
В финале этого отрезка беседы зрителям «Осторожно, Собчак!» показали фрагменты эфиров, в которых Соловьев кричит на Шафран и намекает на ее неспособность вникнуть в суть событий.
Шафран вместе с Соловьевым долгое время вела утреннее шоу «Полный контакт» на радио «Вести FM». Ранее с ним же она вела на «Серебряном дожде» передачу «Соловьиные трели». С начала июня после спора в эфире Соловьев предложил Шафран работать одной. После этого они перестали вести совместные передачи. Ведущая позже поясняла, что уволилась из-за расхождений во взглядах с Соловьевым.
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Комментарии 1
Общество , Анна Шафран , Владимир Соловьев , Ксения Собчак , Серебряный Дождь , Вести ФМ
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