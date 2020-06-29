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Еще один российский завод станет бережливым 

Lenta.ru 1 час назад
Еще один российский завод станет бережливым
Фото: Официальный сайт г. Пятигорска
Еще одно российской предприятие станет бережливым — пятигорский завод «Импульс» начнет внедрять бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«Завод подал заявку на участие в национальном проекте в 2019 году, но из-за особенностей производственного процесса приступить к реализации национального проекта на предприятии удалось только в 2020 году», — говорится в сообщении.
В настоящее время на заводе, занимающемся выпуском устройств для атомной промышленности, создана специальная рабочая группа, которая проанализирует, как повысить производительность труда на данном предприятии. Эксперты уже проводят обучение работников завода, в частности, им рассказывают о грамотной организации рабочего места и логистике.
Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.
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