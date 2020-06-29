Города Кузбасса обзаведутся цифровыми двойниками 

Все крупные города Кузбасса до конца 2021 года обзаведутся цифровыми двойниками. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил ТАСС заместитель губернатора Кемеровской области по экономическому развитию Константин Венгер.

По его словам, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» территории 20 крупнейших населенных пунктов региона оцифруют при помощи беспилотников. «Проведение роботосъемки с воздуха уменьшает стоимость комплексных кадастровых работ примерно на 20 процентов, а скорость их проведения увеличивается как минимум вдвое, кроме того, съемки с беспилотников обладают высокой точностью и четкостью», — пояснил Венгер.

Благодаря оцифровке, уточнил чиновник, можно будет ввести в оборот неразмежеванные участки и выявить возможные нарушения в использовании земель. В результате эффективность использования земель повысится.

Как отметил Венгер, в 2019 году цифровой двойник уже появился у Кемерово, в 2020-м ими также обзаведутся Новокузнецк, Прокопьевск и Киселевск. Еще 16 городов оцифруют в 2021 году.