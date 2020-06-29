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Города Кузбасса обзаведутся цифровыми двойниками 

Lenta.ru 1 час назад
Города Кузбасса обзаведутся цифровыми двойниками
Фото: РИА Новости
Все крупные города Кузбасса до конца 2021 года обзаведутся цифровыми двойниками. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил ТАСС заместитель губернатора Кемеровской области по экономическому развитию Константин Венгер.
По его словам, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» территории 20 крупнейших населенных пунктов региона оцифруют при помощи беспилотников. «Проведение роботосъемки с воздуха уменьшает стоимость комплексных кадастровых работ примерно на 20 процентов, а скорость их проведения увеличивается как минимум вдвое, кроме того, съемки с беспилотников обладают высокой точностью и четкостью», — пояснил Венгер.
Благодаря оцифровке, уточнил чиновник, можно будет ввести в оборот неразмежеванные участки и выявить возможные нарушения в использовании земель. В результате эффективность использования земель повысится.
Как отметил Венгер, в 2019 году цифровой двойник уже появился у Кемерово, в 2020-м ими также обзаведутся Новокузнецк, Прокопьевск и Киселевск. Еще 16 городов оцифруют в 2021 году.
Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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