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Назван срок начала поставок российского «самолета XXI века» 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Назван срок поставок российского «самолета XXI века»
Фото: Wikipedia
Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал срок начала поставок МС-21 («Магистральный самолет XXI века»). По его словам, первый лайнер могут передать заказчику в конце 2021 года. Об этом министр заявил в интервью «Ведомостям».
По его словам, работу по сертификации нового самолета осложнила пандемия коронавируса. Получение российского сертификата ожидается примерно в середине 2021 года, европейского — в середине 2022-го.
«В таком случае первый коммерческий самолет сможем отгрузить эксплуатанту в конце 2021 года», — сказал глава Минпромторга.
Ранее предполагалось, что производитель лайнера корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сертифицирует МС-21 в конце 2020 года. Сертификат подтверждает возможность безопасного использования модели, без него поставки самолета авиакомпаниям невозможны.
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Общество , Оружие , Денис Мантуров , Минпромторг , Иркут , ОАК , Ведомости
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