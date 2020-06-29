Назван срок поставок российского «самолета XXI века»

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Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал срок начала поставок МС-21 («Магистральный самолет XXI века»). По его словам, первый лайнер могут передать заказчику в конце 2021 года. Об этом министр заявил в интервью «Ведомостям».

По его словам, работу по сертификации нового самолета осложнила пандемия коронавируса. Получение российского сертификата ожидается примерно в середине 2021 года, европейского — в середине 2022-го.