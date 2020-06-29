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Москалькова прокомментировала дело Юлии Цветковой 

RT на русском 41 минуту назад
Москалькова прокомментировала дело Цветковой
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала дело активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, которая обвиняется в распространении порнографии.
«Ко мне она не обращалась, но поскольку дело имеет большой общественный резонанс, оно у меня на контроле… Я направлю своего сотрудника на один из судебных процессов, чтобы посмотреть, какие доказательства представляются и насколько аргументы людей имеют право на существование», — цитирует РИА Новости Москалькову.
9 июня Цветковой было предъявлено обвинение, по которому ей грозит до шести лет лишения свободы.
Судебный процесс состоится в ближайшее время.
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Общество , Татьяна Москалькова , Юлия Цветкова , РИА Новости , Комсомольск-На-Амуре
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