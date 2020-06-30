В России за сутки 9220 человек выздоровели от COVID-19 

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За сутки 9 220 человек в России выписаны после лечения COVID-19, за все время выздоровели 412 650, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9 220 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России — 412 650", — говорится в сообщении.

В частности, 2 295 человек выписаны в Москве, 918 — в Подмосковье, 403 — в Нижегородской области, 254 — в Санкт-Петербурге, 228 — в Ростовской области.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.