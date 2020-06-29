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Первый «Макдоналдс» в Кабардино-Балкарии открывается в Нальчике 

ТАСС и ещё 2 52 минуты назад
«Макдоналдс» открывается в Нальчике
Фото: РИА Новости
Первый "Макдоналдс" в Кабардино-Балкарии (КБР) открывается в Нальчике. До снятия ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса, кафе будет работать навынос, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе компании.
"Макдоналдс" расширяет географическое присутствие в России и открывает новые предприятия в Ессентуках (Ставропольский край) и Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика), при этом предприятие в Нальчике станет первым во всей КБР. Все новые предприятия "Макдоналдс" открываются с соблюдением комплекса мер повышенной безопасности, который дополняется в каждом регионе в соответствии с требованиями контролирующих органов и региональных властей", — говорится в сообщении.
"Макдоналдс" в Нальчике до снятия действующих в регионе ограничений будет работать навынос, также предусмотрена доставка. "Оно (предприятие — прим. ТАСС) предоставит около 90 рабочих мест жителям города и сможет вместить более 130 гостей в зале, на летней площадке и в зоне "МакКафе". На данный момент сеть "Макдоналдс" в Ставропольском крае состоит из семи предприятий: четыре ПБО (предприятия быстрого обслуживания — прим. ТАСС) в Ставрополе и три в Пятигорске. "Макдоналдс" в Ессентуках будет работать только на доставку до снятия ограничений, новое предприятие также включает зону "МакКафе" и вмещает 96 посадочных мест в зале, его открытие позволит создать 70 дополнительных рабочих мест", — добавили в компании.
"Макдоналдс" является одним из крупнейших иностранных инвесторов и налогоплательщиков Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сумма налоговых отчислений в региональный бюджет за весь период деятельности компании превышает 224 млн рублей. "Макдоналдс" создал в СКФО более 650 рабочих мест.

О "Макдоналдс" в России

"Макдоналдс" в России — ведущая сеть общественного питания, насчитывающая около 750 предприятий в 60 субъектах РФ, на предприятиях сети занято более 60 тыс. человек. Бизнес "Макдоналдс" глубоко интегрирован в экономику РФ: 99% продукции "Макдоналдс" в России получает от более 160 отечественных поставщиков, на предприятиях которых компания обеспечивает 100 тыс. рабочих мест. Суммарный объем инвестиций "Макдоналдс" в России превышает $2,5 млрд, при этом среднегодовой рост инвестиций около 14%. "Макдоналдс" — самый крупный налогоплательщик в индустрии общественного питания, на долю компании приходится около 25% всех налоговых поступлений российской индустрии питания вне дома.
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Комментарии
Общество , Другое , McDonald's , ИТАР-ТАСС , Кабардино-Балкарская Республика , Нальчик
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