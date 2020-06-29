10 июня, как сообщал «Рамблер», началось досрочное голосование о поправках, предложенных к внесению в Конституцию, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоится 1 июля.

Некоторое время назад Ильински рассказала, что смогла проголосовать трижды. Сегодня Гришина сообщила, что, согласно законам России, той грозит за это уголовное преследование. По ее словам, россиянка поступила недобросовестно и злоупотребила своим правом.

Тот факт, что Ильински удалось проголосовать больше одного раза, секретарь ЦИК объяснила невозможностью в настоящее время организовать за рубежом электронные списки и единую электронную систему связи.