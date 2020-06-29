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Проголосовавшей трижды по поправкам россиянке грозит тюрьма 

Артём Кульша и ещё 7 35 минут назад
Живущей в Израиле гражданке России Яэль Ильински грозит уголовная ответственность за то, что она проголосовала по поправкам к Конституции трижды. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Майя Гришина.
10 июня, как сообщал «Рамблер», началось досрочное голосование о поправках, предложенных к внесению в Конституцию, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоится 1 июля.
Некоторое время назад Ильински рассказала, что смогла проголосовать трижды. Сегодня Гришина сообщила, что, согласно законам России, той грозит за это уголовное преследование. По ее словам, россиянка поступила недобросовестно и злоупотребила своим правом.
Тот факт, что Ильински удалось проголосовать больше одного раза, секретарь ЦИК объяснила невозможностью в настоящее время организовать за рубежом электронные списки и единую электронную систему связи.
«Мы исходим из того, что, естественно, все граждане у нас добросовестные», — добавила она.
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Общество , Видео , Майя Гришина , Центризбирком России , Израиль
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