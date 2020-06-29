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Финалист конкурса «Лидеры России» стал замглавы Ростуризма 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Финалист конкурса «Лидеры России» стал замглавы Ростуризма
Фото: РИА Новости
Финалист конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Григорий Прокуронов назначен заместителем руководителя Федерального агентства по туризму.
Прокуронов в 1998 году окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии Хрулева с присвоением квалификации «Экономист». В 2007 году получил второе высшее образование в Российской академии государственной службы при президенте России по специализации «Юриспруденция». В 2019 году завершил обучение в рамках второго потока президентской программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
К настоящему времени Прокуронов более 25 лет работает на государственной службе, занимая руководящие посты. Так, с 2003 по 2010 год он работал в Минфине, в том числе в должности замдиректора департамента, с 2010 года занимал должность замруководителя департамента финансов в правительстве Москвы, с 2012 по 2013 год работал в должности замруководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в 2013 году был назначен замруководителя Федерального дорожного агентства. В 2017 году указом президента Прокуронову присвоен чин действительного государственного советника 2 класса.
«На посту заместителя руководителя Федерального агентства по туризму я буду курировать три направления деятельности: финансово-бюджетную дисциплину, инвестиционную деятельность в сфере ведения агентства, а также административно-организационные вопросы. В июне текущего года президентом России было принято решение о переподчинении агентства правительству напрямую, с возложением функций по выработке госполитики и нормативному регулированию отрасли туризма. Сегодня происходит донастройка агентства: и как органа госуправления, и как структуры. Перед нами стоят серьезные задачи. В том числе, выработка предложений по национальному проекту в сфере туризма и индустрии гостеприимства», — рассказал сам Прокуронов.
Он принимал участие в конкурсе «Лидеры России» в 2017-2018 годах. и вошел в топ-300 лучших управленцев страны по итогам первого сезона конкурса. По словам Прокуронова, от конкурса у него не было карьерных ожиданий, так как на тот момент он уже находился на высокой должности, как госслужащий.
«Для меня, задачей участия в конкурсе было оценить имеющиеся знания и навыки в сфере управления и готовность к новым вызовам в сравнении с навыками других управленцев, принимавших участие в конкурсе и обладающих схожими со мной компетенциями в этой сфере. Находясь много лет на госслужбе, можно утратить понимание своего уровня управленческих компетенций относительно коллег. С этой точки зрения, мне понравился конкурс «Лидеры России», особенно участие в очных этапах — драйвово и даже приходилось понервничать, ведь за столами находились и менеджеры из ТОП-1000 «Коммерсанта»», — отметил Прокуронов.
Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.
Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. За два года назначения на высокие позиции получили более 180 «Лидеров России»: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.
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Общество , Ростуризм , Росавтодор , Правительство Москвы , Минстрой , Минфин , РАНХиГС , Деловая газета "Взгляд"
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