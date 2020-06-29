В Норильске собрали 55 кубов топливно-водяной смеси

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Специалисты собрали за сутки 55 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске , всего с начала работ собрана 33 031 тысяча кубометров, сообщил журналистам представитель оперативного штаба.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 55 кубометров (всего 33 031 куб. м), в том числе: с акватории рек 5 кубометров (всего 25 563 куб. м); откачано из ЗУМПФов 50 кубометров (всего 7 468 куб. м)", — сказал представитель оперштаба.

По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 620 тонн загрязненного поверхностного грунта (всего 157 929 тонн). Обработано сорбентом 7,9 километра береговой линии, 15 820 "квадратов" загрязненной территории, нейтрализованной водной поверхности сорбентом (всего обработано 118,7 км береговой линии 228 720 кв.м загрязненной территории).

На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 435 человек и 207 единиц техники. Авиационная группировка составляет четыре воздушных судна.