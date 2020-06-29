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В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси 

РИА Новости 2 часа назад
В Норильске собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
Фото: МЧС РФ
Специалисты собрали за сутки 55 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрана 33 031 тысяча кубометров, сообщил журналистам представитель оперативного штаба.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 55 кубометров (всего 33 031 куб. м), в том числе: с акватории рек 5 кубометров (всего 25 563 куб. м); откачано из ЗУМПФов 50 кубометров (всего 7 468 куб. м)", — сказал представитель оперштаба.
По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 620 тонн загрязненного поверхностного грунта (всего 157 929 тонн). Обработано сорбентом 7,9 километра береговой линии, 15 820 "квадратов" загрязненной территории, нейтрализованной водной поверхности сорбентом (всего обработано 118,7 км береговой линии 228 720 кв.м загрязненной территории).
На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 435 человек и 207 единиц техники. Авиационная группировка составляет четыре воздушных судна.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Общество , МЧС , Норникель , Норильск
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