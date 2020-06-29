Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экзитпол ВЦИОМ: 76% респондентов поддержали поправки к Конституции 

RT на русском и ещё 7 26 минут назад
ВЦИОМ: 76% респондентов поддержали поправки к Конституции
Фото: РИА Новости
Согласно экзитполу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ, среди ответивших на вопросы интервьюеров, в поддержку поправок в Основной закон страны высказались 76% россиян.
Против поправок проголосовали, по данным экзитпола ВЦИОМ, 23,6% ответивших на вопрос россиян.
Отмечается, что опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах России.
На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос.
Задавался вопрос о том, как проголосовал респондент — «За» или «Против» поправок к Конституции.
По состоянию на 28 июня (на 21:00 по московскому времени), всего в опросе приняли участие 163 124 человека.
Ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа — 29,4%.
Ранее сообщалось, что явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 80%, проголосовали более 938,2 тыс. человек.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
RT на русском: последние новости
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов Явка на онлайн-голосование по Конституции достигла 80% Явка на онлайн-голосование по Конституции достигла 80% Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Общество , Политика , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
От Ефремова потребовали невероятную сумму
От Ефремова потребовали невероятную сумму
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Видео
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
00:16
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
00:18
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
В мире Ближний Восток
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
00:42
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Невзоров грубо унизил Собчак
05:20
Невзоров грубо унизил Собчак
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение