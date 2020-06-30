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В Иркутской области оценили ситуацию с COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Иркутской области оценили ситуацию с COVID-19
Фото: РИА Новости
В Иркутской области, где растет число больных COVID-19 и эпидситуация усложняется, необходимо соблюдать строгие ограничения, заявил в интервью РИА Новости врио главы региона Игорь Кобзев.
"Эпидемиологическая ситуация в регионе непростая. В красной зоне сегодня Иркутск, Иркутский, Усть-Кутский и Бодайбинский районы. Здесь необходимо продолжать самые строгие ограничительные меры", — сказал Кобзев.
В регионе действует масочный режим, самоизоляция для хронических больных и пожилых людей, карантин для контактных лиц. На текущий момент 17% от общего коечного фонда области используется для лечения COVID-19. В борьбу с эпидемией вовлечено 31 учреждение здравоохранения. Медработники, принимающие участие в борьбе с коронавирусом, работают в круглосуточном режиме. В регионе на два месяца продлены стимулирующие выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Наряду с федеральными выплатами в июле и августе в полном объеме сохранится материальная помощь из областного бюджета.
На 29 июня в Иркутской области зарегистрировано 7315 случаев заражения коронавирусом, 2920 человек выздоровели, 97 — умерли, из них 54 — от сопутствующих заболеваний.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Общество , Коронавирус , Игорь Кобзев , РИА Новости , Иркутск , Иркутская Область
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