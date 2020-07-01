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Явка в Приморье на голосование составила 48% 

News.ru и ещё 15 22 минуты назад
Явка в Приморье на голосование составила 48%
Фото: Cергей Лантюхов/NEWS.ru
Это данные избиркома по состоянию на 10:00 по местному времени.
Явка включает все дни голосования, в лидерах — Хорольский, Кировский районы и город Спасск-Дальний. Голосование проходит спокойно, отмечают в краевом избиркоме, обращений по нарушениям нет, пишет «Интерфакс — Дальний Восток».
Претензий по поводу порядка проведения голосования тоже нет. Работают 1 299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. На промышленных и рыболовецких судах действуют 211 участков для голосования, они приписаны к портам Находки и Владивостока.
Ряд сообщений о нарушениях за все дни голосования были проверены наблюдателями. Факты не подтвердились.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне уже почти неделю голосуют по поправкам в основной закон Российской Федерации. Волеизъявление народа идёт полным ходом. Места для голосования самые разные — вокзалы, больницы, районные ДК, традиционные школы.
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Общество , Политика , Конституция РФ , Поправки в Конституцию , Интерфакс , Спасск-Дальний
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