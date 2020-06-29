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Более 390 россиян вылетели из США в Москву вывозным рейсом 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Почти 400 россиян вылетели из США в Москву
Фото: АГН «Москва» © Андрей Никеричев
Вывозной рейс с 394 россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
«Только что самолёт оторвался от земли. Сегодня на Родину возвращаются 394 человека», — цитирует Антонова страница диппредставительства в Facebook.
Он уточнил, что в числе пассажиров имеется 17 младенцев.
По его словам, в самолёте были 72 человека, которым была необходима репатриация в неотложном порядке.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о работе по возвращению россиян на родину.
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Общество , Мария Захарова , Анатолий Антонов , МИД , Москва , Нью-Йорк , США
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