Почти 400 россиян вылетели из США в Москву

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«Только что самолёт оторвался от земли. Сегодня на Родину возвращаются 394 человека», — цитирует Антонова страница диппредставительства в Facebook.

Он уточнил, что в числе пассажиров имеется 17 младенцев.

По его словам, в самолёте были 72 человека, которым была необходима репатриация в неотложном порядке.