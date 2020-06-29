Британские визовые центры возобновили работу в РФ

Санкт-Петербурге, Британские визовые центры в Москве Екатеринбурге , Ростове-на-Дону и Новосибирске возобновили прием документов. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве королевства в Москве.

"С точки зрения открытия и возобновления работы, в России [визовые центры] открылись везде", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что пока речи о нормальной работе не идет, пояснив, что с учетом эпидемиологической ситуации, центры не смогут сразу же возобновить работу в полном объеме. Восстановление работы будет проходить поэтапно, чтобы гарантировать безопасность посетителей визового центра, указали в посольстве.