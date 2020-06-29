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Все визовые центры Великобритании в России возобновили свою работу 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Британские визовые центры возобновили работу в РФ
Фото: РИА Новости
Британские визовые центры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске возобновили прием документов. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве королевства в Москве.
"С точки зрения открытия и возобновления работы, в России [визовые центры] открылись везде", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что пока речи о нормальной работе не идет, пояснив, что с учетом эпидемиологической ситуации, центры не смогут сразу же возобновить работу в полном объеме. Восстановление работы будет проходить поэтапно, чтобы гарантировать безопасность посетителей визового центра, указали в посольстве.
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Общество , Екатеринбург , Москва , Новосибирск , Санкт-Петербург , Великобритания
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