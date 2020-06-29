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Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Проценко оценил данные о пакетах для трупов в Коммунарке
Фото: Alexei Druzhinin Kremlin Pool Globallookpress
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов. Соответствующее заявление он сделал в Facebook.
Он опроверг появившуюся в социальных сетях информацию.
Главврач подчеркнул, что данные о найденных с пакетами медицинских картах также являются ложными.
Проценко добавил, что правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств произошедшего. Он подчеркнул, что процедура выдачи тел проводится в соответствии с законом, а соответствующие документы из больницы были переданы полиции.
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Общество , Трупы , МВД
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