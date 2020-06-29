Проценко оценил данные о пакетах для трупов в Коммунарке

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов. Соответствующее заявление он сделал в Facebook.

Он опроверг появившуюся в социальных сетях информацию.

Главврач подчеркнул, что данные о найденных с пакетами медицинских картах также являются ложными.