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Подсчитано число оставшихся в России после ЧМ-2018 иностранцев 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Подсчитано число оставшихся в РФ после ЧМ-2018 иностранцев
Фото: РИА Новости
Из России после чемпионата мира по футболу 2018 года не вернулись на родину более двух тысяч иностранных болельщиков. Об этом сообщил замглавы МИД России, статс-секретарь Евгений Иванов в беседе с газетой «Коммерсантъ».
По его словам, сейчас иностранцы, которые въехали в Россию в 2018 году без виз по паспортам болельщиков, по факту являются нелегальными мигрантами
Летом 2018-го Россия впервые принимала чемпионат мира по футболу. Матчи турнира приняли 11 российских городов и 12 стадионов. Победителем стала сборная Франции, в финале обыгравшая национальную команду Хорватии со счетом 4:2. В период проведения чемпионата в Россию по карте болельщика въехали 650 тысяч иностранных граждан.
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