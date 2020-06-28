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В Калмыкии продлили режим самоизоляции 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В Калмыкии продлили режим самоизоляции
Фото: РИА Новости
Режим самоизоляции в Калмыкии продлен до 12 июля, говорится в указе главы республики, опубликованном на сайте ведомства.
В Калмыкии режим самоизоляции действует до 28 июня, при этом регион в начале июня перешёл на второй этап снятия ограничений — открылись рынки, уличная торговля и ранее закрытые магазины, с 9 июня возобновилась работа общественного транспорта, с 21 июня возобновили работу отделы МФЦ, гостиницы и салоны красоты.
Ранее в указе от 21 июня говорилось о продлении ограничительных мер до 28 июня.
"В пункте 1: в абзаце первом слова "28 июня 2020 года" заменить словами "12 июля 2020 года", — говорится в указе Хасикова.
По данным оперштаба региона, на 28 июня в Калмыкии зарегистрирован 1481 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 за последние сутки. Выздоровели 1132 человек, 25 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Республика Калмыкия
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