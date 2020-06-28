Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский разведчик вспомнил о своих чувствах при распаде СССР 

Lenta.ru 1 час назад
Разведчик вспомнил о своих чувствах при распаде СССР
Фото: РИА Новости
Бывший сотрудник Службы внешней разведки Андрей Безруков, проработавший 20 лет в США, рассказал в эфире телеканала RTVi о своих чувствах, когда увидел, как над Кремлем спускали флаг СССР. Отрывок из интервью опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
По словам разведчика, ему было очень жаль, потому что он даже не мог представить себе, «как люди могли дойти до того, чтобы убить свою страну». В тот момент он испытывал ненависть к тем, кто позволил произойти распаду Советского Союза и кто это сделал. Безруков считает их предателями.
Несмотря на заверения о том, что «у нас все поменялось, Россию больше не надо защищать, дружба-жвачка», разведчик и его коллеги в это не верили, поскольку «прекрасно понимали, … на что способны эти люди и какие у них цели».
Ранее рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко рассказал, как в 1970-х годах смог проникнуть на одну из военных баз НАТО на территории Испании и получить необходимую о ней информацию. По его словам, ему помогло то, что он увлекался живописью.
В январе директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассекретил имена семи советских и российских разведчиков-нелегалов — Героев России Юрия Шевченко, Виталия Нетыксы и его жены Тамары, Героев Советского Союза Евгения Кима и Михаила Васенкова, а также Владимира Лохова и Виталия Нуйкина.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
Последние новости
Трамп назвал причину исключения России из G8 Трамп назвал причину исключения России из G8 В Китае назвали три недостатка россиянок В Китае назвали три недостатка россиянок Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Комментарии 1
Общество , Андрей Безруков , Юрий Шевченко , Сергей Нарышкин , Евгений Ким , Михаил Васенков , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Радзинский избежал тюрьмы за смертельное ДТП
Радзинский избежал тюрьмы за смертельное ДТП
Видео
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии
04:54
Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии
Политика Статьи
Невзоров грубо унизил Собчак
05:20
Невзоров грубо унизил Собчак
Общество
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
02:02
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение