Бывший сотрудник Службы внешней разведки Андрей Безруков , проработавший 20 лет в США , рассказал в эфире телеканала RTVi о своих чувствах, когда увидел, как над Кремлем спускали флаг СССР. Отрывок из интервью опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

По словам разведчика, ему было очень жаль, потому что он даже не мог представить себе, «как люди могли дойти до того, чтобы убить свою страну». В тот момент он испытывал ненависть к тем, кто позволил произойти распаду Советского Союза и кто это сделал. Безруков считает их предателями.

Несмотря на заверения о том, что «у нас все поменялось, Россию больше не надо защищать, дружба-жвачка», разведчик и его коллеги в это не верили, поскольку «прекрасно понимали, … на что способны эти люди и какие у них цели».