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ФОМ раскрыл предварительные результаты голосования по Конституции 

Алиса Селезнёва и ещё 145 1 час назад
ФОМ раскрыл предварительные результаты голосования по Конституции
Фото: ТАСС
Данные экзитполов фонда «Общественное мнение» на вечер 29 июня свидетельствуют о том, что 78,2% опрошенных поддержали поправки в Конституцию Российской Федерации. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Как сообщал «Рамблер», с 25 июня стартовало общероссийское голосование о поправках в Конституцию, основной день голосования — 1 июля.
По словам начальника отдела координации работ фонда «Общественное мнение» Татьяны Золотухиной, с 25 июня проводятся опросы на выходе с 800 избирательных участков, которые расположены в 35 субъектах Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Всего было опрошено более 35 тысяч человек.
Данные экзитполов ФОМ свидетельствуют, что 78,2% респондентов заявили о поддержке поправок в Конституцию Российской Федерации, еще 21,2% сказали, что проголосовали против. При этом 26,6% отказались отвечать, а 0,6% сообщили, что испортили бюллетень.
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Комментарии 3
Общество , Григорий Березкин , Фонд "Общественное мнение"
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