ФОМ раскрыл предварительные результаты голосования по Конституции 

Как сообщал «Рамблер», с 25 июня стартовало общероссийское голосование о поправках в Конституцию, основной день голосования — 1 июля.

По словам начальника отдела координации работ фонда «Общественное мнение» Татьяны Золотухиной, с 25 июня проводятся опросы на выходе с 800 избирательных участков, которые расположены в 35 субъектах Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Всего было опрошено более 35 тысяч человек.

Данные экзитполов ФОМ свидетельствуют, что 78,2% респондентов заявили о поддержке поправок в Конституцию Российской Федерации, еще 21,2% сказали, что проголосовали против. При этом 26,6% отказались отвечать, а 0,6% сообщили, что испортили бюллетень.