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52% жителей Подмосковья проголосовали за поправки в Конституцию 

Российская Газета и ещё 193 7 часов назад
ФОМ раскрыл предварительные результаты голосования по Конституции
Фото: ТАСС
Больше половины избирателей, зарегистрированных в Московской области, уже высказали свое мнение по поправкам в Конституцию, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
— Голосование у нас идет хорошо. На вчерашний день проголосовали уже 52 процента жителей. Уверен, что и остальные найдут возможность для того, чтобы прийти на избирательный участок и отдать голоса, — сказал глава Подмосковья в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Воробьева, процесс голосования в области проходит спокойно, нарушений нет.
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Общество , Андрей Воробьев , Московская область
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