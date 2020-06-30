ФОМ раскрыл предварительные результаты голосования по Конституции

— Голосование у нас идет хорошо. На вчерашний день проголосовали уже 52 процента жителей. Уверен, что и остальные найдут возможность для того, чтобы прийти на избирательный участок и отдать голоса, — сказал глава Подмосковья в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Воробьева, процесс голосования в области проходит спокойно, нарушений нет.