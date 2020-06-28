Невзоров унизил Собчак

Журналист Александр Невзоров оценил происшествие с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре. Он рассказал о своем видении произошедшего на видео в telegram-канале «Небожена».

«Звуки, которые издает Ксюша — это подделка под человеческую речь. Она не знает даже азов репортерского ремесла и не умеет работать в некомфортной или агрессивной среде», — объяснил Невзоров.

Кроме того, журналист оценил интеллект Собчак. Он считает, что применять к ней понятие «интеллект» можно, как понятие скорости к табуретке. Невзоров считает, что Собчак и хотела быть побитой. В подтверждение журналист выделил фразу телеведущей: «Мы находимся на территории РПЦ ». «Она думала, что ряженые фанатички проникнутся и восплачут», — объяснил Невзоров. Это все равно, что залезть в зоопарке в клетку к голодным павианам и повторять им: «Мы находимся на территории ленинградского зоопарка», — считает журналист.

27 июня Ксения Собчак заявила, что на нее и съемочную группу напали на территории женского монастыря, настоятелем которого является отец Сергий. Журналистка заявила, что ее побили, а оператору сломали камеру и кисть руки.