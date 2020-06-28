Невзоров грубо унизил Собчак 

Александр Невзоров заявил, что Ксения Собчак не знает азов журналистской профессии, не умеет общаться с людьми и не обладает интеллектом. К такому выводу звездный ведущий программы «600 секунд» пришел после инцидента в Среднеуральском женском монастыре.

«Звуки, которые издает Ксюша — это подделка под человеческую речь. Она не знает даже азов репортерского ремесла и не умеет работать в некомфортной или агрессивной среде», — объяснил Невзоров в соцсетях.

По его словам, понятие «интеллект» можно применить к Собчак с тем же успехом, что «понятие скорости к табуретке».

Невзоров подозревает, что Собчак пришла в монастырь специально, чтоб ее побили. В подтверждение журналист привёл фразу телеведущей: «Мы находимся на территории РПЦ ». По мнению Невзорова, говорить так верующим, настроенным против РПЦ всё равно, что «залезть в клетку к голодным павианам и сказать им: „Мы находимся на территории ленинградского зоопарка“.

С мнением Невзорова заочно согласен и артист Дмитрий Соколов , артист юмористического шоу „Уральские пельмени“.

В интервью изданию „Подъём“ Соколов заявил , что нападения на Собчак и ее бригаду не было: сторонники схиигумена Сергия просто пытались вывести незваных гостей за пределы монастыря.

»Кто напал, что вы городите? Она пусть, что хочет, утверждает, если она больная. Их без благословения никто не пускал. Они с камерами попёрлись туда, где люди молятся. Им сказали: выйдите, а они ломятся. Их вывели спокойно. Просто провокаторша. Ксюша реально шальная. Ошпарили её что ли? Она против православия, мне кажется», — сказал Соколов.

По его словам, Собчак не пустили через главный вход, и тогда она пошла через кладбище «как вор».

«Лишь бы скандал раздуть из ничего. Написать же надо, что напали», — подытожил артист.

Тем временем юрист Собчак заявил, что намерен настаивать на возбуждении уголовного дела по статьям «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее «Рамблер» сообщал , что журналистка Ксения Собчак приехала со съемочной группой в Среднеуральский женский монастырь для съемки фильма о местном монахе, схиигумене Сергии, прославившемся на всю Россию отрицанием коронавируса и противостоянием РПЦ.

Однако в обители общаться с гостями не пожелали, произошел конфликт. Собчак заявила. что на съемочную группу было совершенно нападение.